В ближайшее время станет известно имя нового главного тренера киевского "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что в ближайшие дни объявит имя нового главного тренера, который заменит на этой должности Сергея Реброва. При этом владелец динамовцев уверен, что украинский специалист оставил после своего ухода боеспособную команду.

Столичная команда под руководством Реброва дважды выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны. В этом сезоне "Динамо" финишировали на втором месте.

– В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское "Динамо". Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль, – приводит пресс-служба киевлян слова Суркиса. – Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре.

Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Это лучше, чем Сергей Станиславович согласился бы подписать контракт, и в силу каких-то причин у него бы не получилось. Тот груз со стороны лже-экспертов, которые никого не тренировали и ничего в жизни не добились после своей футбольной карьеры, которые только сидят и умничают по воскресеньям в телевизоре, наверное, в том числе довели его до такого состояния, что он решил взять паузу. Но я уверен, его тренерская карьера в самом расцвете. Сергей Ребров всем докажет, что он не только был великим футболистом, но и станет великим тренером.

Ребров покинул киевское "Динамо"