Тайсон не поедет в Россию и вернется в Бразилию?

Полузащитник "Шахтера" Тайсон в ближайшее время может сменить клубную прописку. Хавбек надеется вернуться в "Интернасионал", за который он выступал с 2008 по 2010 год.

Ранее агент 28-летнего бразильца заявил о том, что интерес к его подопечному проявляют клубы из Германии, Китая и России. Действующее соглашение Тайсона с горняками рассчитано до декабря 2017 года.

- Мой контракт рассчитан еще на год, - приводит Globo слова Тайсона. - Я могу подписать предварительное соглашение, если "Шахтер" не захочет отпустить меня зимой. Не стану заключать новый контракт, если меня не отпустят. Бразилия? Там я буду играть только за "Интернасионал".