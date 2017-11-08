Стипе Плетикоса: "Шахтер" требовал за меня 20 миллионов от "Ливерпуля"

Бывший вратарь "Шахтера" Стипе Плетикоса, позже выступавший за "Спартак" и "Ростов", в интервью Football.ua сообщил о том, что мог перейти в "Ливерпуль". По словам голкипера, трансфер не состоялся из-за того, что дончане потребовали от "красных" слишком большую сумму за переход.

– Стипе, могли вы стать для "Шахтера" тем, кем является Срна, или вы рассматривали Донецк как перевалочный пункт? – вопрос Плетикосе.

– Как трамплин. Я сразу договорился об этом с руководством "Шахтера". После первых шести месяцев, которые мне удались, меня приглашал "Ливерпуль". Мой агент пошел напрямую к Ахметову. "Пусть дают 20 миллионов", – ответил Ахметов. Как?! Это была слишком крупная сумма. Этот эпизод меня страшно надломил. Я был слишком молод... Может быть, через пару лет я иначе отреагировал бы и по-другому себя повел, но тогда это меня очень задело.

– Луческу поставил на вас крест из‐за одного нелепого гола, пропущенного почти с нулевого угла в игре с "Черноморцем"?

– Да. Я пошел на перехват, а этот футболист (Руслан Гилазев. – Прим. "СЭ") пробил, но не попал по мячу как надо. Я пытался прочитать эпизод, но мяч перескочил через мою ногу. В результате мы уступили в Одессе 0:2. В дальнейших играх стоял Дмитрий Шутков.