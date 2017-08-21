СМИ: Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины

Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины (ФФУ) Пьерлуиджи Коллина покинул свой пост, утверждает "Футбол 24". 57-летний итальянец расторг контракт с организацией по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Коллина стал куратором судейского комитета ФФУ в 2010 году. Он также является главой судейского комитета ФИФА. Итальянец является одним из лучших арбитров в истории футбола, он обслуживал финал ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.