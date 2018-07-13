"Шахтер" подписал тренера из академии "Барселоны"

"Шахтер" подписал контракт на два года с испанским тренером Андресом Карраско, информирует официальный сайт клуба. На протяжении 12 лет 40-летний специалсит работал главным тренером команд разных возрастов в академии "Барселоны" и возглавлял методологический департамент "Ла Масии".

Как отмечается, в новом сезоне перед испанским специалистом и "Шахтером" U19 стоят амбициозные цели в Юношеской лиге УЕФА и чемпионате Украины.

– Очень рад возглавить команду Академии "Шахтера", одного из лучших футбольных клубов Европы. Для меня это огромный шаг вперед, – отметил Андрес Карраско. – Я много лет провел в системе "Барселоны", работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии. Главная задача на сезон с "Шахтером" U19 – занять самую высокую позицию в чемпионате Украины, а также хорошо выступить и далеко продвинуться в Юношеской лиге УЕФА, потому что этот турнир является отличной мотивацией для ребят. Могу сказать, что как игроки, так и тренерский состав будут выкладываться по максимуму, чтобы "горняки" провели сезон как можно лучше.