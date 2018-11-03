"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" благодаря голу на 94-й минуте

"Шахтер" победил киевское "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины (2:1). Победный гол на 94-й минуте встречи забил полузащитник Виктор Коваленко.
На 92-й минуте гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Томаш Кендзера.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
14-й тур
"Шахтер Д" (Донецк) - "Динамо К" (Киев) - 2:1 (0:1)
Голы: Шапаренко, 44 (0:1). Мораес, 54 (1:1). Коваленко, 90+4 (2:1).
"Шахтер Д" (Донецк): Пятов, Бутко, Ракицкий (Матвиенко, 59), Кривцов, Исмаили, Дентинью (Тайсон, 46), Степаненко, Патрик (Коваленко, 78), Майкон, Болбат, Мораес.
"Динамо К" (Киев): Бойко, Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 84), Шапаренко (Морозюк, 90+4), Шепелев (Че Че, 78), Сидклей, Вербич.
Предупреждения: Степаненко, 28. Ракицкий, 45+1. Мораес, 60. Миколенко, 64. Кендзера, 78. Гармаш, 90+3. Вербич, 90+3. Кривцов, 90+3. Коваленко, 90+4.
Удаление: Кендзера, 90+2.
Судья: Романов.
03 ноября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".