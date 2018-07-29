Сергей Балтача: "Лобановский мог бы тренировать нынешний "Манчестер Сити"

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной СССР, тренер академии "Чарльтона" Сергей Балтача считает, что Валерий Лобановский мог бы тренировать "Манчестер Сити".

- Гвардьола - один из лучших коучей в мире, в свое время таким был Валерий Лобановский, который опережал время. Между этими наставниками есть что-то схожее?

- Работа этих великих тренеров направлена на развитие игроков. Под их руководством футболисты росли и растут в профессиональном плане. Можно сказать, что им обоим идеально подходит слово "development". Тренировочный процесс этих наставников направлен на улучшение индивидуальных, силовых, скоростных, и командных качеств футболиста. Это очень важно. Не секрет, что некоторые наставники проводят тренировки, но у них не растут игроки. Развитие игроков - это общее между Гвардьолой и Лобановским. Они в этом схожи. Зная методику Пепа я могу это утверждать. Эти наставники обогнали всех на несколько лет вперед. Гвардьола, как и Лобановский никогда не догоняет. Он понимает одну формулу: пока ты кого-то догоняешь, то этот человек делает шаг в другую сторону. Таким образом, можно всю жизнь играть в догонялки.

- Смог бы Валерий Васильевич работать в нынешнем "Манчестер Сити", который переполнен звездами мирового масштаба?

- Уверен, что да. Лобановский всегда очень быстро учился. Так было всегда, если вспомнить те времена, когда мы были в "Динамо". Менялся футбол, а вместе с ним и Валерий Васильевич. Он становился лучше, как человек и, как тренер. Если бы Лобановский был жив и продолжал тренировать, думаю, что он мог бы возглавить любой клуб и успешно в нем работать, - цитирует экс-футболиста Footboom.