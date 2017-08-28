Ринат Ахметов: "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказал свое мнение по поводу ситуацию вокруг несостоявшегося матча чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" (Киев). Бело-голубые не приехали на матч потому, что не получили гарантий безопасности. В "Мариуполе" утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции.

– Как я оцениваю действия "Динамо"? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент "Динамо" или президента клуба, – цитирует Ахметова официальный сайт "Шахтера". – Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: "Шахтер" очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего.