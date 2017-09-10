"Мариуполь" потребовал от киевского "Динамо" гарантий безопасности"

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб собирается направить киевскому "Динамо" письмо и потребовать от соперников гарантий безопасноти. По его словам, к такому решению мариупольцев подтолкнул теркакт в столице Украины, который состоялся в пятницу.

обоснованные сомнения. Ведь здесь я полностью солидарен с глубокоуважаемым Игорем Михайловичем Суркисом: "… я в первую очередь отвечаю за их жизнь и здоровье. Как я буду дальше жить, если что-то случится?"

Поэтому, ссылаясь на прецедентное право и решения ПЛУ и ФФУ, мы, скорее всего, будем настаивать на зеркальном выполнении киевским "Динамо" всех тех требований в области обеспечения безопасности, которые в свое время выдвигались перед нами", - написал Санин в Фейсбуке.

Напомним, ранее с подобной инициативой выступило "Динамо". "Мариуполь" письменных гарантий не давал,