"Мариуполь" осудил клубы, которые проголосовали в пользу "Динамо" в опросе о переигровке

Руководство "Мариуполя" осталось недовольным поведением большинства клубов чемпионата Украины, которые проголосовали в пользу киевского "Динамо" в опросе о переигровке. "Южане" назвали эти команды "собачками на поводке".

– Тут давеча многоуважаемая Премьер-Лига интересный социальный эксперимент инициировала, проведя среди клубов УПЛ так называемый "опрос, не имеющий юридической силы". Хотелось бы верить, что семью клубами, проголосовавшими за переигровку (и тем самым грубое попрание регламента) двигала лишь банальная жажда трех очков, благо с подачи доброхотов из УПЛ подвернулась нужная оказия. Здесь хоть есть какая-то понятная, пусть и корыстная, но рациональная мотивация. Иначе я вообще не понимаю иррациональное желание показательно игнорировать положения действующего регламента УПЛ. ЗАЧЕМ, кто может объяснить? – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, что апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение назначить техническое поражение киевскому "Динамо" за неявку на матч 7-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем", которая должна была пройти 27 августа.

Однако когда накануне заседания АК ФФУ был проведен опрос среди команд чемпионата Украины относительно возможности переигровки матча "Мариуполь" – "Динамо". Киевлян поддержали большинство членов лиги – "Заря", "Александрия", "Зирка", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец", "Сталь". "Мариуполь", "Шахтер" и "Ворскла" были против инициативы. "Верес" воздержался.

В итоге, сегодня Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в "Мариуполе" – 0:3. Это же касается и команд U-21 и U-19.