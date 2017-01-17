Леонид Кучук: "Переезд на Украину – шаг назад? Работать здесь очень почетно"

Новый главный тренер "Стали" Леонид Кучук не считает, что подписание контракта с клубом из Днепродзержинска является понижением в классе. По словам специалиста, работать в украинском первенстве очень почетно. Напомним, ранее он работал в "Кубани" и "Локомотиве".

– Окончательное решение о моем назначении в "Сталь" было принято два дня назад. Я сразу же дал задание помощнику по физподгтовке разработать план подготовки игроков, – приводит Sport.ua слова Кучука. – Это было сделано буквально в течение суток и президенту клуба уже предоставлены рекомендации: в каком состоянии и когда должны быть готовы тренировочные поля, когда должны состояться контрольные игры и т.п.

По поводу того, не является переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина – страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности – это очень почетно.

Кучук возглавил "Сталь"