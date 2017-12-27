Калиниченко стал помощником главного тренера клуба из третьего дивизиона Украины

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко стал помощником главного тренера клуба "Полесье", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Украины. Ранее на пост наставника команды был назначен Александр Призетко, который уже работал с Калиниченко в "Металлисте".

– У меня помощник – это Максим Калиниченко, – цитирует "Спортивний Житомир" Призетко. – Это мой товарищ, и мне с ним комфортно работать. У нас совпадают взгляды и желания в плане футбола. Официально он помощник, но мы общаемся на равных. Да, за результат отвечаю я и несу ответственность, а дальше – жизнь покажет.