Игорь Суркис: "Ситуация с матчем в Мариуполе развивается в правовом поле. Апелляция - и дальше"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отметил, что клуб подал апелляцию на решение ФФУ о присуждении команде технического поражения в матче с "Мариуполем". Бело-голубые не явились на игру в одноименный город, мотивируя это тем, что соперник не сможет предоставить гарантии безопасности футболистам.

- Ситуация развивается в правовом поле. Апелляция – и дальше, - приводит dynamo.kiev.ua слова Суркиса.

Отметим, в том случае, если апелляция "Динамо" будет отклонена, бело-голубым будет необходимо опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.