Хацкевич возглавил киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о назначении на пост главного тренера Александра Хацкевича. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.
На этом посту Хацкевич сменил Сергея Реброва, который на этой неделе объявил о своем уходе из "Динамо". Столичная команда под его руководством дважды выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.
Дополнительная информация
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/oleksandr_khatskevich_golovniy_trener_fk_dinamo_kiiv/
Slim Taller
Если Ребров был,то чем Хацкевич хуже?! В сборной Беларуси под его руководством футбол неплохой был вначале.Потом что-то пошло не так:)
16:45
ЮКИ
сомнительная замена...не потянет хацик,Не тот уровень!
16:14