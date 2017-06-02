16:02 | ФУТБОЛ — Украина

Хацкевич возглавил киевское "Динамо"

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Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о назначении на пост главного тренера Александра Хацкевича. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

На этом посту Хацкевич сменил Сергея Реброва, который на этой неделе объявил о своем уходе из "Динамо". Столичная команда под его руководством дважды выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/oleksandr_khatskevich_golovniy_trener_fk_dinamo_kiiv/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Если Ребров был,то чем Хацкевич хуже?! В сборной Беларуси под его руководством футбол неплохой был вначале.Потом что-то пошло не так:)

16:45

ЮКИ

сомнительная замена...не потянет хацик,Не тот уровень!

16:14