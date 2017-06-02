Хацкевич возглавил киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о назначении на пост главного тренера Александра Хацкевича. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

На этом посту Хацкевич сменил Сергея Реброва, который на этой неделе объявил о своем уходе из "Динамо". Столичная команда под его руководством дважды выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.