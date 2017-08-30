Экс-вратарь "Ростова" ушел в отставку с поста наставника "Сум" после двух месяцев работы

Бывший вратарь "Ростова", "Алании", "Томи" и "Шинника" Илья Близнюк ушел с поста наставника "Сум", сообщает matchday.ua. В игре 9-го тура первой украинской лиги "Сумы" уступили "Полтаве" со счетом 0:4. 43-летний специалист возглавил клуб в июне 2017 года, сменив Анатолия Бессмертного, который ушел как раз в "Полтаву".

Ранее Близнюк возглавлял "Ильичевец", "Звезду", "Полтаву", запорожский "Металлург" и "Еднисть".