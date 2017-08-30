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23:50 30 августа | Футбол — Украина

Экс-вратарь "Ростова" ушел в отставку с поста наставника "Сум" после двух месяцев работы

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Бывший вратарь "Ростова", "Алании", "Томи" и "Шинника" Илья Близнюк ушел с поста наставника "Сум", сообщает matchday.ua. В игре 9-го тура первой украинской лиги "Сумы" уступили "Полтаве" со счетом 0:4. 43-летний специалист возглавил клуб в июне 2017 года, сменив Анатолия Бессмертного, который ушел как раз в "Полтаву".

Ранее Близнюк возглавлял "Ильичевец", "Звезду", "Полтаву", запорожский "Металлург" и "Еднисть".

Дополнительная информация

https://www.matchday.ua/news/bliznyuk-pokidaet-post-glavnogo-trenera-sum-80262/

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Тарасено

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