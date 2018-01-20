Додо: "Мечтаю войти в историю "Шахтера"

Новичок "Шахтера" защитник Додо в интервью клубной пресс-службе отметил, что в украинской команде, в отличие от "Куритибы", много времени уделяется тактике. Также 19-летний бразилец подчеркнул, что проблем с адаптацией не возникло из-за большого количества соотечественников в клубе.

– Поделитесь впечатлениями от первых дней в "Шахтере"?

– Конечно, все не так, как в Бразилии. Там подготовка немного другая: акцент делается на физике и нагрузках, здесь же обсуждаются и тактические моменты. Мне кажется, я уже полностью адаптировался к тренировкам.

– Вами интересовались многие европейские топ-клубы, в их числе "Шахтер". Почему сделали именно такой выбор?

– Факторов было несколько. Общался с семьей – женой и родителями, – а также с агентом. Мы решили, что "Шахтер" будет лучшим местом, где я смогу демонстрировать свой футбол, выступать в Лиге чемпионов и, возможно, в перспективе дорасти до уровня сборной Бразилии. Понимаю, что еще очень молод, но стану усердно работать и улучшать возможности. Здесь много бразильцев, и это помогает. Если бы я приехал, а все говорили на другом языке, было бы сложнее.

– В европейском футболе фланговому защитнику нужно найти баланс между атакой и обороной…

– Наставники объясняют мне определенные моменты и очень помогают. В защите стараюсь прогрессировать буквально на каждой тренировке. Для Паулу Фонсеки важно, чтобы я всегда обращал внимание на оборону, и это хорошо для меня. В атаке все получается, но надеюсь улучшить свои показатели и найти нужный баланс.

– О чем мечтаете?

– Войти в историю "Шахтера", сыграть в Лиге чемпионов и принять участие в чемпионате мира со сборной Бразилии.