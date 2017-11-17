05:15 | Футбол — Украина

"Динамо" подаст в CAS апелляцию на техническое поражение от "Мариуполя"


Киевское "Динамо" намерено обратиться в CAS с апелляцией на решение Апелляционного комитета ФФУ о присуждении команде технического поражения в матче чемпионата Украины против "Мариуполя", сообщает 1927. В самом клубе эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполь, мотивируя это тем, что в городе не могут быть созданы условия для безопасности команды. При этом остальные клубы проводят матчи с приазовской командой на ее поле. В КДК ФФУ это посчитали неявкой и присудили техническое поражение.

Бело-голубые пытались договориться с "Мариуполем" о переигровке, но соперник ответил отказом. АК ФФУ так же не встал на сторону "Динамо".

Дополнительная информация

http://1927.kiev.ua/news/view/79185

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