Че Че - о переходе в киевское "Динамо": "Это для меня словно сон"

25-летний бразильский полузащитник Данило дас Невес Пиньейро (Че Че) прокомментировал переход в киевское "Динамо".

- Это для меня словно сон. Я давно мечтал о переходе в европейский клуб, - рассказал Че Че. - Этот день особенный для меня. Рад, что меня пригласили в киевское "Динамо".



- Что знаешь о киевском "Динамо", знаком ли с кем-то из новых партнеров по команде?



- Пока ни с кем не знаком лично, но много информации узнал об игроках из Интернета. Знаю, что в "Динамо" играют очень хорошие футболисты.



- Какие цели ставишь перед собой в новом клубе?



- Прежде всего, стать чемпионом вместе с "Динамо". Хочу поблагодарить всех болельщиков за сообщения, теплые слова, которые они мне уже написали. Теперь я должен оправдать их надежды на футбольном поле.



- Откуда взялся этот псевдоним – Че Че?



- Когда я был маленьким, меня так назвал один друг, даже не знаю почему. С тех пор за мной закрепилось это имя.