14:38 | Футбол — Украина

Бойко подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо"


Голкипер Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо" на пять лет, сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за киевлян на правах аренды, его контракт принадлежал "Бешикташу".

30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за "Динамо" 18 матчей, пропустил 15 мячей и восемь раз "отыграл" на ноль.

Вратарь ранее выступал за "Днепр", "Бешикташ", "Малагу" и другие команды. С "Днепром" он стал финалистом Лиги Европы и вошел в символическую сборную турнира. С "Бешикташем" он выиграл чемпионат Турции.

 

 

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/denis_boyko_zaklyuchil_dolgosrochnyy_kontrakt_s_dinamo/

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