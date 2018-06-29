Бойко подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо"

Голкипер Денис Бойко подписал контракт с киевским "Динамо" на пять лет, сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за киевлян на правах аренды, его контракт принадлежал "Бешикташу".

30-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за "Динамо" 18 матчей, пропустил 15 мячей и восемь раз "отыграл" на ноль.

Вратарь ранее выступал за "Днепр", "Бешикташ", "Малагу" и другие команды. С "Днепром" он стал финалистом Лиги Европы и вошел в символическую сборную турнира. С "Бешикташем" он выиграл чемпионат Турции.