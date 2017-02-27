Болельщики "Шахтера" сожгли флаг ДНР

Фанаты "Шахтера" сожгли флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Инцидент произошел во время ответного матча с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что встреча проходила в Харькове, так как из-за обстановки в регионе горняки не могут проводить игры в Донецке.
"Сельта" обыграла "Шахтер" (2:0 д.в.) и прошла в следующий раунд, где встретится с "Краснодаром". После матча между болельщиками двух команд произошло несколько стычек.
sprut73
Всегда считал фанатов имбицилами и олигофренами, к болельщикам это не относится
23:14
lokofanat
Болельщики Шахтёра живут в Донецке. Так, для справки. Флаг сожгли кто угодно: националисты, бендеровцы, укропы, но только не надо подобный сброд называть благородным словом "болельщики".
23:08
bond1951
какие это болелы .......
22:59
serzheo
Обстановка на территории - которая когда-то была УССР. Ни о каком "регионе" и речи идти не может. Регионы бывают у стран...
22:51
Игорь ФА
СЭ..вам то не понимать, что это не болельщики "Шахтера" - все болельщики горняков в Донецке и на матчи своей команды они ходить не могут. СЭ - вы подливаете масло в огонь межнационального конфликта такими перепечатанными новостями. Куда смотрит ваш главный редактор... . Вообще-то здесь слегка попахивает 282 статьей УК РФ, но только слегка, к вашему счастью. Смотрю вам вообще пофиг, что вы подаете своим читателям..лишь бы ваш рейтинг был приличным, чтобы было чем апеллировать перед рекламодателями, тьфу.
22:51
serzheo
так как из-за обстановки в регионе____________ Не совсем так. СЭ в политике не очень подкован поэтому - подскажем - Не регион... - территория...
22:49
SPFAN
Ну это сброд, а не болелы.
22:48
superbul76
Ага в Балаклавах сожгли? а чего так боятся лица показать? все ультрасы куплены и вшивы, настоящий Донбасец никогда не скроет своё лицо!!! Это не фанаты Шахтёра
22:44
740
ОРДЛО это а не днр и лнр, на официальном языке, даже в наших газетах.
22:44
30 лет за ЦСКА!
zvovs - ШТА??!!
22:42
740
+
22:42
30 лет за ЦСКА!
Vladi1313 - А он у нас бабки зарабатывает и заодно в Инете гадит.
22:41
zvovs
Да! Русский фашизм не победит!
22:37
shpasic
а болельщики Шахтёра из Донецка в Харьков ездят что ли?
22:25
баламошка
Бандерчуки смешат планету.
22:21
webadmin
ну ничего, вообще ничего не могут нормально сделать...
22:21
redgy
ничего удивительного, фанаты всех укрокоманд были движущей силой майдана, а донецкие сразу как начались события в городе, сбежали на запад
22:20
Vladi1313
Так мож к бандерлогам своим пора, чего здесь околачиваешься?
22:20
Кубанский Туляк
могу только поддержать !!!!!
22:18