Болельщики "Шахтера" сожгли флаг ДНР

Фанаты "Шахтера" сожгли флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Инцидент произошел во время ответного матча с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что встреча проходила в Харькове, так как из-за обстановки в регионе горняки не могут проводить игры в Донецке.

"Сельта" обыграла "Шахтер" (2:0 д.в.) и прошла в следующий раунд, где встретится с "Краснодаром". После матча между болельщиками двух команд произошло несколько стычек.