21:58 | ФУТБОЛ — Украина

Болельщики "Шахтера" сожгли флаг ДНР

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Фанаты "Шахтера" сожгли флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Инцидент произошел во время ответного матча с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что встреча проходила в Харькове, так как из-за обстановки в регионе горняки не могут проводить игры в Донецке.

"Сельта" обыграла "Шахтер" (2:0 д.в.) и прошла в следующий раунд, где встретится с "Краснодаром". После матча между болельщиками двух команд произошло несколько стычек.

 

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КОММЕНТАРИИ (19)
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sprut73

Всегда считал фанатов имбицилами и олигофренами, к болельщикам это не относится

23:14

lokofanat

Болельщики Шахтёра живут в Донецке. Так, для справки. Флаг сожгли кто угодно: националисты, бендеровцы, укропы, но только не надо подобный сброд называть благородным словом "болельщики".

23:08

bond1951

какие это болелы .......

22:59

serzheo

Обстановка на территории - которая когда-то была УССР. Ни о каком "регионе" и речи идти не может. Регионы бывают у стран...

22:51

Игорь ФА

СЭ..вам то не понимать, что это не болельщики "Шахтера" - все болельщики горняков в Донецке и на матчи своей команды они ходить не могут. СЭ - вы подливаете масло в огонь межнационального конфликта такими перепечатанными новостями. Куда смотрит ваш главный редактор... . Вообще-то здесь слегка попахивает 282 статьей УК РФ, но только слегка, к вашему счастью. Смотрю вам вообще пофиг, что вы подаете своим читателям..лишь бы ваш рейтинг был приличным, чтобы было чем апеллировать перед рекламодателями, тьфу.

22:51

serzheo

так как из-за обстановки в регионе____________ Не совсем так. СЭ в политике не очень подкован поэтому - подскажем - Не регион... - территория...

22:49

SPFAN

Ну это сброд, а не болелы.

22:48

superbul76

Ага в Балаклавах сожгли? а чего так боятся лица показать? все ультрасы куплены и вшивы, настоящий Донбасец никогда не скроет своё лицо!!! Это не фанаты Шахтёра

22:44

740

ОРДЛО это а не днр и лнр, на официальном языке, даже в наших газетах.

22:44

30 лет за ЦСКА!

zvovs - ШТА??!!

22:42

740

+

22:42

30 лет за ЦСКА!

Vladi1313 - А он у нас бабки зарабатывает и заодно в Инете гадит.

22:41

zvovs

Да! Русский фашизм не победит!

22:37

shpasic

а болельщики Шахтёра из Донецка в Харьков ездят что ли?

22:25

баламошка

Бандерчуки смешат планету.

22:21

webadmin

ну ничего, вообще ничего не могут нормально сделать...

22:21

redgy

ничего удивительного, фанаты всех укрокоманд были движущей силой майдана, а донецкие сразу как начались события в городе, сбежали на запад

22:20

Vladi1313

Так мож к бандерлогам своим пора, чего здесь околачиваешься?

22:20

Кубанский Туляк

могу только поддержать !!!!!

22:18

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