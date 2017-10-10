Бернард: "Все бразильцы "Шахтера" надеются перейти в топ-чемпионат"

Полузащитник "Шахтера" Бернард хочет перебраться в более сильный европейский чемпионат. Он отметил, что все его соотечественники нацеливаются на переход в один из топовых лиг.

- Все игроки, все бразильцы, которые приходят в "Шахтер", думают, что клуб станет для них мостиком в большой клуб из более сильного чемпионата, - цитирует UOL Esporte Бернарда. - Мы ведь видим, что чемпионат Украины сильно потерял в качестве после политического кризиса в стране. Несколько клубов прекратили существование, у них просто нет денег и спонсоров.