Антидопинговый центр Украины сообщил УЕФА об отстранении Срны

Национальный антидопинговый центр Украины проинформировал УЕФА о том, что защитник "Шахтера" Дарио Срна отстранен от выступлений после положительной допинг-пробы, информирует "Р-Спорт". Отмечается, что хорват будет находиться в этом статусе до принятия окончательного решения.

Положительная допинг-проба Срны была взята в марте 2017 года во внесоревновательный период. В сентябре игрок сообщил о своем решении приостановить выступления за клуб. При этом официального запрета в отношении него ранее не вводилось.