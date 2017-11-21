19:08 | Футбол — Украина

Антидопинговый центр Украины сообщил УЕФА об отстранении Срны


Национальный антидопинговый центр Украины проинформировал УЕФА о том, что защитник "Шахтера" Дарио Срна отстранен от выступлений после положительной допинг-пробы, информирует "Р-Спорт". Отмечается, что хорват будет находиться в этом статусе до принятия окончательного решения.

Положительная допинг-проба Срны была взята в марте 2017 года во внесоревновательный период. В сентябре игрок сообщил о своем решении приостановить выступления за клуб. При этом официального запрета в отношении него ранее не вводилось.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171121/1128971090.html

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