Анатолий Коньков: "Даже когда Коллина пописает, мы должны были ему заплатить"

Экс-президент федерации футбола Украины Анатолий Коньков раскритиковал работу куратора судейского корпуса Пьерлуиджи Коллины. Известный в прошлом арбитр работал в украинской федерации с 2013 по 2015 год.

- Шагов, которые Коллина предпринимал для улучшения ситуации с судейством, было не так мало, - сказал Коньков в эфире программы "ПроФутбол". - Да, любой человек любит деньги, а Григорий Суркис не только этот кабальный контракт подписал, но и заморочил голову тем, что мы ему недоплатили. Даже когда Коллина пописает, мы должны были ему заплатить.