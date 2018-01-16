Александр Хацкевич: "Ротань - капитан сборной Украины, опыт сумасшедший"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что клуб вернул полузащитника Руслана Ротаня в команду, так как игрок обладает необходимым опытом. Напомним, что 36-летний футболист заключил контракт с киевлянами до конца сезона.

– В первую очередь необходимо выполнить объем работы как беговой, так и работы с мячом, – цитирует сайт "Динамо" Хацкевича. – Процентов 80 работы будет с мячом. Но в то же время будет работа и без мяча. У нас будет пять игр на этом сборе, в первых матчах будем предоставлять каждому по 45 минут игрового времени. На данный момент у нас 23 полевых футболиста.

Руслан Ротань – капитан сборной Украины, можно больше ничего не говорить, опыт сумасшедший. Что касается Вербича, после продажи Ярмоленко мы должны были усилиться – и мы нашли футболиста, который, на мой взгляд, усилит нашу игру в атаке как индивидуально, так и командно.