17:02 | ФУТБОЛ — Кубок УЕФА

"Зенит" начнет путь в Лиге Европы в Тель-Авиве

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Стало известно расписание матчей "Зенита" в Лиге Европы, который первую игру группового турнира проведет 15 сентября в Тель-Авиве против местного "Маккаби". Напомним, что питерцы попали в квартет D турнира, в котором также присутствуют АЗ и "Дандолком".

Календарь матчей "Зенита":

15 сентября

"Маккаби" – "Зенит"

29 сентября

"Зенит" – АЗ

20 октября

"Дандолк" – "Зенит"

3 ноября

"Зенит" – "Дандолк"

24 ноября

"Зенит" – "Маккаби"

8 декабря

АЗ – "Зенит"

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/26/liga-evropy-uefa-zenit-nachnet-borbu-za-trofey-v-tel-avive/

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