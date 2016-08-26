"Зенит" начнет путь в Лиге Европы в Тель-Авиве

Стало известно расписание матчей "Зенита" в Лиге Европы, который первую игру группового турнира проведет 15 сентября в Тель-Авиве против местного "Маккаби". Напомним, что питерцы попали в квартет D турнира, в котором также присутствуют АЗ и "Дандолком".

Календарь матчей "Зенита":



15 сентября

"Маккаби" – "Зенит"



29 сентября

"Зенит" – АЗ



20 октября

"Дандолк" – "Зенит"



3 ноября

"Зенит" – "Дандолк"



24 ноября

"Зенит" – "Маккаби"



8 декабря

АЗ – "Зенит"