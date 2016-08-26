"Зенит" начнет путь в Лиге Европы в Тель-Авиве

Стало известно расписание матчей "Зенита" в Лиге Европы, который первую игру группового турнира проведет 15 сентября в Тель-Авиве против местного "Маккаби". Напомним, что питерцы попали в квартет D турнира, в котором также присутствуют АЗ и "Дандолком".
Календарь матчей "Зенита":
15 сентября
"Маккаби" – "Зенит"
29 сентября
"Зенит" – АЗ
20 октября
"Дандолк" – "Зенит"
3 ноября
"Зенит" – "Дандолк"
24 ноября
"Зенит" – "Маккаби"
8 декабря
АЗ – "Зенит"
Опрос
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/26/liga-evropy-uefa-zenit-nachnet-borbu-za-trofey-v-tel-avive/