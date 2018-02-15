"Зенит" объявил о трансферах Оздоева и Набиуллина

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе двух игроков "Рубина". Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин подпишут с петербургским клубом контракты на 4,5 года.

Ранее "СЭ" сообщал, что за 22-летнего игрока обороны "Зенит" заплатит 4,5 миллиона евро, а за 25-летнего Оздоева – 3,3 миллиона.

В этом сезоне Набиуллин провел 15 матчей в клубных турнирах и забил один мяч, на счету Оздоева 21 матч, один гол и две результативные передачи.

Набиуллин, Оздоев, Могилевец, Нобоа: подробности их трансферов //

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Эльмир Набиуллин: "На мой взгляд, "Зенит" – лучший клуб России"