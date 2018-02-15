21:35 | Футбол — Трансферы

"Зенит" объявил о трансферах Оздоева и Набиуллина

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе двух игроков "Рубина". Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин подпишут с петербургским клубом контракты на 4,5 года.

Ранее "СЭ" сообщал, что за 22-летнего игрока обороны "Зенит" заплатит 4,5 миллиона евро, а за 25-летнего Оздоева – 3,3 миллиона.

В этом сезоне Набиуллин провел 15 матчей в клубных турнирах и забил один мяч, на счету Оздоева 21 матч, один гол и две результативные передачи.

Набиуллин, Оздоев, Могилевец, Нобоа: подробности их трансферов //
Магомед Оздоев: "Такие предложения, как от "Зенита", поступают не каждый день" //
Эльмир Набиуллин: "На мой взгляд, "Зенит" – лучший клуб России"

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-02-15-magomed-ozdoev-i-elmir-nabiullin-prodolzhat-kareru-v-zenite.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Aborigen06

Два места освободилось же на лавке, нужно заполнить вакансии...

22:59

Никифор

Паснаход------Не расстраивайся, а просто плюнь на РФПЛ. Это помойка и чемпионат олигархов. лучше смотри другие чемпы. Набиуллин правильный пацан, в Казани будет ЧМ и он хочет там участвовать, поэтому его уговорили на переход в зенит. Но он, говорят, парень скромный и его могут сожрать в этой клоаке. Лучше бы перешел в ЦСКА, Локо или даже в свинарник. Пользы было бы больше чем в питерском гадюшнике.

22:23

Millwall82

Набиуллин*

22:15

Millwall82

Набиулин все же в Рубине стал деградировать, потому смена места вполне объяснима. Жаль что Миммо уходит(

22:14

Millwall82

Ну Наба не скрывал что в России помимо Рубина хочет играть только за Зенит, а вот зачем Зениту Оздоев? При все уважении к Маге как к человеку, он все же очень слабый футболист, хуже даже Юсупова.

22:12

sergant89

Еще двое на лавку в Питер. На ней скоро все "запасные" не поместятся, придется выделять под игроков Зенита отдельную трибуну.

22:03

Паснаход

По поводу Набиуллина хочется сказать руководству Рубина: идите-ка вы в пешее эротическое.

22:02

зфсхзвзб

за набиуллина респект руководству клуба!!!достойная замена миммо и жиркова!!!!!!ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!

22:02

biggp1

для народа сейчас сэкс на открывашке

22:01

sakusda

потеряли ещё двух игроков для сборной

22:00

Nafik.off

Да, пока первом тайме Бильбао отгружает 3 мяча, Газпром маринует намёки на таланты... Причём за народное достояние... Поистине все ради зрелища без хлеба для народа

21:58

shpasic

чтоб только не в Спартак, бгг))

21:36

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