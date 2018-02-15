"Зенит" объявил о трансферах Оздоева и Набиуллина

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе двух игроков "Рубина". Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин подпишут с петербургским клубом контракты на 4,5 года.
Ранее "СЭ" сообщал, что за 22-летнего игрока обороны "Зенит" заплатит 4,5 миллиона евро, а за 25-летнего Оздоева – 3,3 миллиона.
В этом сезоне Набиуллин провел 15 матчей в клубных турнирах и забил один мяч, на счету Оздоева 21 матч, один гол и две результативные передачи.
Набиуллин, Оздоев, Могилевец, Нобоа: подробности их трансферов //
Магомед Оздоев: "Такие предложения, как от "Зенита", поступают не каждый день" //
Эльмир Набиуллин: "На мой взгляд, "Зенит" – лучший клуб России"
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-15-magomed-ozdoev-i-elmir-nabiullin-prodolzhat-kareru-v-zenite.htm
Aborigen06
Два места освободилось же на лавке, нужно заполнить вакансии...
22:59
Никифор
Паснаход------Не расстраивайся, а просто плюнь на РФПЛ. Это помойка и чемпионат олигархов. лучше смотри другие чемпы. Набиуллин правильный пацан, в Казани будет ЧМ и он хочет там участвовать, поэтому его уговорили на переход в зенит. Но он, говорят, парень скромный и его могут сожрать в этой клоаке. Лучше бы перешел в ЦСКА, Локо или даже в свинарник. Пользы было бы больше чем в питерском гадюшнике.
22:23
Millwall82
Набиуллин*
22:15
Millwall82
Набиулин все же в Рубине стал деградировать, потому смена места вполне объяснима. Жаль что Миммо уходит(
22:14
Millwall82
Ну Наба не скрывал что в России помимо Рубина хочет играть только за Зенит, а вот зачем Зениту Оздоев? При все уважении к Маге как к человеку, он все же очень слабый футболист, хуже даже Юсупова.
22:12
sergant89
Еще двое на лавку в Питер. На ней скоро все "запасные" не поместятся, придется выделять под игроков Зенита отдельную трибуну.
22:03
Паснаход
По поводу Набиуллина хочется сказать руководству Рубина: идите-ка вы в пешее эротическое.
22:02
зфсхзвзб
за набиуллина респект руководству клуба!!!достойная замена миммо и жиркова!!!!!!ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
22:02
biggp1
для народа сейчас сэкс на открывашке
22:01
sakusda
потеряли ещё двух игроков для сборной
22:00
Nafik.off
Да, пока первом тайме Бильбао отгружает 3 мяча, Газпром маринует намёки на таланты... Причём за народное достояние... Поистине все ради зрелища без хлеба для народа
21:58
shpasic
чтоб только не в Спартак, бгг))
21:36