Эльмир Набиуллин: "На мой взгляд, "Зенит" – лучший клуб России"

Новичок "Зенита" защитник Эльмир Набиуллин в интервью официальному сайту клуба отметил, что счастлив перейти в петербургскую команду, и объяснил, почему не сделал этого несколько лет назад. Ранее "СЭ" сообщал, что трансфер 22-летего игрока обошелся "Зениту" в 4,5 миллиона евро.

– Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за "Зенит". Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре.

– Если верить газетам, история с вашим переходом тянется довольно давно, еще несколько лет назад. Почему не получилось раньше и почему все сложилось сейчас?

– Да, "Зенит" уже долгое время проявлял ко мне интерес, но "Рубин" – это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг.

– Это же ваш первый в карьере переход из одного клуба в другой. Волнуетесь по этому поводу?

– Волнение есть, да.

– Как родные и близкие отнеслись к вашему переходу в "Зенит" и переезду в Петербург?

– Отнеслись с пониманием. Они осознают, что мне нужно развиваться как игроку, двигаться дальше. Переход в "Зенит" – это большой шаг вперед, и я верю, что у меня все получится.