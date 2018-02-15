Эльмир Набиуллин: "На мой взгляд, "Зенит" – лучший клуб России"

Новичок "Зенита" защитник Эльмир Набиуллин в интервью официальному сайту клуба отметил, что счастлив перейти в петербургскую команду, и объяснил, почему не сделал этого несколько лет назад. Ранее "СЭ" сообщал, что трансфер 22-летего игрока обошелся "Зениту" в 4,5 миллиона евро.
– Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за "Зенит". Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре.
– Если верить газетам, история с вашим переходом тянется довольно давно, еще несколько лет назад. Почему не получилось раньше и почему все сложилось сейчас?
– Да, "Зенит" уже долгое время проявлял ко мне интерес, но "Рубин" – это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг.
– Это же ваш первый в карьере переход из одного клуба в другой. Волнуетесь по этому поводу?
– Волнение есть, да.
– Как родные и близкие отнеслись к вашему переходу в "Зенит" и переезду в Петербург?
– Отнеслись с пониманием. Они осознают, что мне нужно развиваться как игроку, двигаться дальше. Переход в "Зенит" – это большой шаг вперед, и я верю, что у меня все получится.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-15-elmir-nabiullin-o-perekhode-v-zenit-est-nebolshoe-volnenie-no-ya-veryu-chto-u-menya-vse-poluchitsya.htm
Патриот Сибири
Ну, так продолжай дело лучших: третьи места форева. Можно даже улучшить до 4 места. Ведь 4 больше, чем 3!
23:08
Алексей Д.
Переход в "Зенит" – это большой шаг вперед, и я верю, что у меня все получится. ----------- Обязательно получится. А если вдруг не будет получаться, позвони Цаллагову или Новосельцеву, они расскажут как правильно на лавку усаживаться
23:07
merniloskut
Собери все..., - занозы на лавке!)))
23:03
Ясен-Красен!
Бабло Газпрома победило.
22:59
sb1006
В "Рубине"-то через раз выходил в основе, а уже всего достиг. Ну-ну ..
22:25
читатель1
С детства за зенит, тоже)
22:18
зфсхзвзб
Эльмир)Добро пожаловать в Питер!!!
22:16