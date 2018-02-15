Магомед Оздоев: "Такие предложения, как от "Зенита", поступают не каждый день"

Новичок "Зенита" полузащитник Магомед Оздоев в интервью официальному сайту клуба рассказал, что об интересе петербургского клуба узнал от агента в декабре и сразу ответил согласием на возможный переход. Ранее "СЭ" сообщал, что за 25-летнего футбоилста "Зенит" заплатил "Рубину" 3,3 миллиона евро.

– В первую очередь, конечно, очень приятно переходить в такой клуб. Это, на мой взгляд, один из грандов чемпионата России, большой клуб с традициями. И мне хочется показать себя.

– Как вы узнали об интересе "Зенита"?

– Об этом я узнал еще в декабре. Мне позвонил агент и сообщил, что есть интерес и спросил, что я думаю по этому поводу. Я ответил положительно – самое главное было, чтобы клубы между собой нашли компромисс.

"Рубин" для меня не чужой клуб, но "Зенит" есть "Зенит", и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. "Зенит" – гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство. К счастью, "Зениту" и "Рубину" удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе.

– Советовались с кем-то?

– Я не вижу смысла советоваться с кем-то из футболистов по поводу перехода в другой клуб. Самое главное – спросить совет у семьи. Родные много думали, но они всегда поддерживают меня и делают все, чтобы мне было хорошо. Где бы я ни находился, они всегда будут со мной.

– Общаетесь ли с кем-то из зенитовцев? Может быть, знаете кого-то по сборной?

– Да, со многими парнями знаком – с Кузяевым, Кокориным, с ними общаюсь чаще других. А так – с Полозом, Ерохиным и Жирковым пересекались в сборной.