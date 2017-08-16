"Ювентус" согласовывает с Матюиди трехлетний контракт

"Ювентус" завершает переговоры с полузащитником "ПСЖ" Блэзом Матюиди по условиям контракта. Как сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чемпионы Италии подпишут с 30-летним французом трехлетний контракт с зарплатой около 4-х миллионов евро за сезон. Сумма трансфера должна составить 25 миллионов евро, именно такую сумму рассчитывают получить парижане.

Французский хавбек с 2011 года выступает за "ПСЖ", и с тех пор он провел 295 матчей, забил 33 гола и сделал 30 голевых передач. Ранее он также играл за "Сент-Этьен", "Труа" и "Кретей".