Ювентус не хочет платить 25 миллионов за Головина?

"Ювентус" не устраивает цена на полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина, утверждает La Gazzetta dello Sport. Армейцы просят 25 миллионов евро за 22-летнего хавбека.

Сообщается, что туринский клуб больше не считает россиянина своей приоритетной трансферной целью, поскольку уже подписал полузащитника Эмре Джана, укрепив тем самым центр поля.

Ранее СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны "Челси", "Арсенала" и "Монако".

В минувшем сезоне Головин провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. В настоящий момент он выступает на чемпионате мира, где отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

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