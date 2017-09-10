"Ювентус" хочет приобрести ван Дейка в январе

Защитник "Саутгемптона" Виргил ван Дейк может в январе перейти в "Ювентус", утверждает Mirror. В минувшее лето руководство итальянского клуба интересовалось 26-летним голландцем, но никаких предметных предложений по игроку не поступало.

Ранее сообщалось, что главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино отправил ван Дейка в резервную команду из-за его настойчивого желания сменить прописку. Основным претендентом на защитника при этом назывался "Ливерпуль".

Ван Дейк пока ни разу не выходил на поле в этом сезоне. Его команда, одержав одну победу при двух ничьих и одном поражении идет 13-й в чемпионате Англии.