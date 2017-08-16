"Ювентус" хочет подписать Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перейти в "Ювентус", утверждает The Sun. Отмечается, что бельгиец может покинуть команду, поскольку будет получать меньше игрового времени после перехода Неманьи Матича. Помимо туринцев в услугах хавбека заинтересован "Галатасарай".
В прошлом сезоне Феллаини на клубном уровне во всех турнирах провел 47 игр, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
rdo
заберите это дерево из МЮ, пожалуйста
12:14
Player124
Только один вопрос - зачем Юве это дерево?
11:59