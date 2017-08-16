11:52 | Футбол — Трансферы

"Ювентус" хочет подписать Феллаини

2

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перейти в "Ювентус", утверждает The Sun. Отмечается, что бельгиец может покинуть команду, поскольку будет получать меньше игрового времени после перехода Неманьи Матича. Помимо туринцев в услугах хавбека заинтересован "Галатасарай".

В прошлом сезоне Феллаини на клубном уровне во всех турнирах провел 47 игр, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

rdo

заберите это дерево из МЮ, пожалуйста

12:14

Player124

Только один вопрос - зачем Юве это дерево?

11:59