"Ювентус" хочет подписать Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перейти в "Ювентус", утверждает The Sun. Отмечается, что бельгиец может покинуть команду, поскольку будет получать меньше игрового времени после перехода Неманьи Матича. Помимо туринцев в услугах хавбека заинтересован "Галатасарай".

В прошлом сезоне Феллаини на клубном уровне во всех турнирах провел 47 игр, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.