Витсель отказал "МЮ" и "Наполи" ради "Боруссии"

На полузащитника Акселя Витселя претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". 29-летний бельгиец отказал этим клубам, выбрав дортмундскую "Боруссию".

- Были и другие претенденты на Витселя: "Манчестер Юнайтед", "Наполи", - цитирует агента хавбека Пола Стефани портал HLN. - Но я сказал ему: "В Дортмунде ты будешь номером один, а в "МЮ" и Неаполе - одним из многих".

Витсель известен в России по выступлениям за "Зенит" с 2012 по 2017 год. В составе петербургской команды он становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В 2017 году бельгиец перешел в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". 6 августа хавбек подписал 4-летний контракт с "Боруссией".