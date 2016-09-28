Виктор Гончаренко: "Зинченко неспроста вызвал интерес у "Сити"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" подчеркнул, что даже не собирался отговорить Александра Зинченко от перехода в "Манчестер Сити". 19-летний украинец летом был куплен "горожанами", после чего отправился в аренду в ПСВ, но еще не провел ни одного матча из-за травмы.

– Когда вы возглавили "Уфу", в команде еще де-юре находился Зинченко. Вы пытались его удержать?

– Когда новый тренер приходит в команду, которая не является лидером российского футбола, как он может пытаться отговорить игрока от перехода в "Манчестер Сити"?! Больше того, в таких случаях футболиста, наоборот, надо ногами толкать и говорить: иди в Манчестер! Иначе, если не отпустишь, он будет винить тебя во всех грехах, скажет, что ты сломал ему карьеру. А тренер получит немотивированного спортсмена.

– И все же не рановато Зинченко уехал? Может, стоило еще сезон подождать? Сейчас-то он и в ПСВ не играет. Вероятно, пока не готов.

– Мне сложно судить. Он не провел ни одной тренировки под моим руководством. Оценивать могу только по видеозаписям. Хотя, конечно, его качества очевидны – видение поля, хорошая левая нога, выносливость. Он неспроста вызвал интерес у "Сити". (Дмитрий СИМОНОВ)