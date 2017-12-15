Виктор Гончаренко: "ЦСКА зимой нужны полузащитник и нападающий"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что клуб ищет варианты усиления в атаку. По его словам, в зимнее трансферное окно армейцы могут приобрести полузащитника и нападающего.

– Но вы обозначили руководству позиции, которые нужно усилить зимой?

– Безусловно. Постоянно нахожусь на связи с Романом Юрьевичем Бабаевым (гендиректор ЦСКА. – Прим. В.А.), с селекционным отделом. Все делаем для того, чтобы появились варианты укрепления. И они на самом деле существуют. Посмотрим, получится ли трансфер. Приобретение качественного исполнителя – всегда непростой процесс.

– Какую линию планируете усиливать?

– Атаку – туда нужны полузащитник и нападающий. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гончаренко – в одном из ближайших номеров "СЭ" и на сайте www.sport-express.ru