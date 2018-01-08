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Виктор Булатов: "Центральный защитник "Спартаку" не помешает"


Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что оборонительная линия красно-белых требует усиления. По его словам, полноценная единица в защите команды - только Георгий Джикия.

"Спартак" – в сложных переговорах с "Сантосом" по Вериссимо. Бразилец необходим Каррере?

– Центральный защитник "Спартаку", конечно, не помешает. Особенно вспоминая игры на серьезном уровне – с "Севильей" на выезде, с "Ливерпулем". Полноценная единица в обороне – только Джикия. В паре с Георгием и Таски, и Боккетти играют все-таки нестабильно. А Сердар к тому же может покинуть команду.

– Пишут об интересе "Спартака" к Эмануэле Джаккерини из "Наполи". "Спартаку" необходимо укрепить середину поля?

– Крайний полузащитник или на позицию под нападающим, возможно, "Спартаку" нужен. В атаке есть хорошая связка Луиз АдриануЗе Луиш, но когда кто-то из них отсутствует, возникает пробел. И все же главным образом усиления требует центр обороны. И, учитывая, что не подошел Петкович, позиция правого защитника. Для усиления скамейки. (Александр МУЙЖЕНК)

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