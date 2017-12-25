Вида будет получать в "Бешикташе" 3 миллиона евро в год

Экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида подписал контракт с "Бешикташем" на 4,5 года, сообщает Hurriyet. По договору игрок будет получать 3 миллиона евро в года. За подписание хорват получил бонус в размере 1,5 миллионов евро, а его агент - 1,2 миллиона евро.

Напомним, 28-летний защитник ранее выступал за "Осиек", "Байер", загребское и киевское "Динамо". В составе сборной Хорватии Вида провел 51 матч.