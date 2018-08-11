Вернблум согласился на условия ПАОК

По информации "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум накануне позвонил представителям клуба из Салоник и сказал, что согласен на условия ПАОК и готов подписать контракт с клубом. Теперь ПАОК будет решать, заключать эту сделку или нет. При этом Вернблум согласился не на все условия ПАОК. Вещи, которые не устроили шведа, стороны и будут обсуждать на новом этапе переговоров.

Ранее Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. 32-летний игрок попросил четыре дня на раздумья. ПАОК остался недоволен отношением Понтуса, который в самом начале лета отказался от предложения переехать в Салоники, а потом приехал за несколько дней до матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком", под который греки и искали усиление. До игры Вернблум не смог дать ответа. К тому же супруга хавбека Нина осталась не в восторге от Салоник, а ПАОК не понравилось ее отношение при выборе места жительства.

Все это вынуждает ПАОК с новой стороны посмотреть на сделку с Вернблумом и те условия, которые футболист хотел бы изменить. (Игорь НОВИКОВ)