Вернблум будет получать 1,8 миллиона евро, если примет предложение ПАОК

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пока не дал ответ по поводу предложения ПАОК. По информации "СЭ", условия, предложенные шведскому игроку клубом из Салоник, с большой долей вероятностью являются лучшими из тех, которые Вернблум получал после ухода из ЦСКА.

В Греции подоходный налог составляет 40 процентов, поэтому ПАОК предложил Понтусу годовой оклад в 3,1 миллиона евро. После вычета налогов эта сумма превратится в 1,8 миллиона евро. Ранее Вернблум попросил четыре дня на раздумья у руководства ПАОК, этот срок истекает сегодня, 9 августа. (Игорь НОВИКОВ)