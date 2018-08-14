"Валенсия" объявила о возвращении Черышева

"Валенсия" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева. 27-летний игрок "Вильярреала" проведет предстоящий сезон в составе "летучих мышей" на правах аренды.

Экс-футболист "Реала" уже выступал за "Валенсию" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где в пяти матчах отметился четырьмя забитыми мячами.

Контракт полузащитника с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2021 года.

Перед переходом Черышева "Валенсия" во всех соцсетях оставила запись и картинку на русском языке. "Летучая мышь возвращается домой", - пообещала пресс-служба клуба.