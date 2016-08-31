Вагнер Лав встречен в Алании толпой фанатов

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в Аланию, где подпишет контракт с местным "Аланьяспором" на два года. Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, помимо менеджеров "Аланьяспора" игрока встретила толпа болельщиков. Вагнер Лав уделил внимание фанатам, пофотографировавшись с ними. Сегодня форвард должен подписать договор.

Напомним, ранее он выступал за "Монако" и должен был встретиться в группе Лиги чемпионов с ЦСКА.