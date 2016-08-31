Вагнер Лав встречен в Алании толпой фанатов

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в Аланию, где подпишет контракт с местным "Аланьяспором" на два года. Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, помимо менеджеров "Аланьяспора" игрока встретила толпа болельщиков. Вагнер Лав уделил внимание фанатам, пофотографировавшись с ними. Сегодня форвард должен подписать договор.
Напомним, ранее он выступал за "Монако" и должен был встретиться в группе Лиги чемпионов с ЦСКА.
Ковтун
Гинер подсуетился...
09:35
Termin79
SPFAN, скорее турки купили всю республику)))
09:09
SPFAN
Что еще за Алания? Турки купили клуб с Владикавказа?
08:48
polo-1
Не Алания, а Аланья, дебилы.
08:48
joleger
Ничего не понял. Вагнер Лав в Алании? Аланьяспор? Турецкий клуб?
08:45