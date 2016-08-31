08:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

Вагнер Лав встречен в Алании толпой фанатов

0
0
0
5

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в Аланию, где подпишет контракт с местным "Аланьяспором" на два года. Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, помимо менеджеров "Аланьяспора" игрока встретила толпа болельщиков. Вагнер Лав уделил внимание фанатам, пофотографировавшись с ними. Сегодня форвард должен подписать договор.

Напомним, ранее он выступал за "Монако" и должен был встретиться в группе Лиги чемпионов с ЦСКА.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ковтун

Гинер подсуетился...

09:35

Termin79

SPFAN, скорее турки купили всю республику)))

09:09

SPFAN

Что еще за Алания? Турки купили клуб с Владикавказа?

08:48

polo-1

Не Алания, а Аланья, дебилы.

08:48

joleger

Ничего не понял. Вагнер Лав в Алании? Аланьяспор? Турецкий клуб?

08:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ