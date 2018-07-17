В "Челси" не комментируют информацию о возможной покупке Головина

Глава пресс-службы лондонского клуба Стивен Эдкинс не стал отвечать на вопрос корреспондента "СЭ" о возможном трансфере 22-летнего полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Челси".

- Мы не реагируем на трансферные слухи и предположения, - сказал Эдкинс.

Ранее журналист итальянского сайта calciomercato.com Маттео Педроси сообщил, что армеец близок к переезду в столицу Англии. Вместе с тем, по информации "СЭ", "Монако", сделавший ЦСКА официальное предложение по приобретению Головина, еще не получил ответ из Москвы. При этом команда с Лазурного берега пока не отказалась от идеи покупки футболиста. (Гоша ЧЕРНОВ)

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