В Бразилии сообщают, что Луан сыграет еще один матч за "Гремиу"

Трансфер нападающего "Гремиу" Луана в "Спартак" нельзя назвать состоявшимся, сообщает Globo. Стороны согласовали сделку, но остаются мелкие детали, которые будут обсуждаться только после матча Кубка Либертадорес между бразильской командой и "Годой Крус".

В переговорах примет участие бизнесмен Жаир Пейшото, которому принадлежат 10 процентов прав на игрока. Еще по 10 процентов прав находятся в собственности инвестора Селсо Риго и фирмы K2. Остальные 70 процентов принадлежат клубу.

Ранее издание Terra сообщило, что трансфер согласован, "Спартак" заплатит за Луана 25 миллионов евро, а игрок приедет в расположение команды в ближайшее время. По версии Globo, красно-белые заплатят за футболиста 20 миллионов евро.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес "Гремиу" - "Годой Крус" состоится в ночь на 10 августа. В первом поединке бразильский клуб был сильнее - 1:0.