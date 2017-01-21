Уилшир может сменить "Арсенал" на "Милан"

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, сообщает Mirror. 25-летний футболист в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Борнмут" и в 18 матчах чемпионата Англии отметился голевой передачей.

Контракт Уилшира с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, и стороны пока не начали вести переговоры о его продлении. Ранее футболист заявлял, что хочет вернуться в лондонский клуб. Всего за "канониров" он провел 160 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 24 передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.