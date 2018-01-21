"Тоттенхэм" не собирается продавать Кейна в "Реал" даже за рекордные деньги

"Тоттенхэм" намерен сохранить нападающего Харри Кейна в команде, сообщает Sky Sports. Лондонский клуб не отпустит 24-летнего игрока, даже если "Реал" предложит за него рекордные деньги. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы заплатить за Кейна 226 миллионов евро, что стало бы самым дорогим трансфером в истории футбола.

Сейчас рекордным является переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Кейн провел 28 матчей во всех клубных турнирах, забил 28 голов и отдал 3 передачи.