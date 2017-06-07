"Тосно" подписал полузащитника сборной Кабо-Верде

"Тосно" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Нуну Мигелем Монтейру Роша. Соглашение с 25-летним африканцем рассчитано на 3 года.
Свою карьеру футболист начинал в Португалии в "Маритиму", а с 2014 года по апрель 2017-го выступал за румынский "Университатя".
В прошедшем сезоне Роша принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Нуну Роша - #ФКТосно– ФК ТОСНО (@fctosno) 7 июня 2017 г.
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