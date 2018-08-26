Стротман может перейти в "Марсель" за 25 миллионов евро

Бывший главный тренер "Ромы" Руди Гарсия, который в настоящее время возглавляет "Марсель", заинтересован в услугах полузащитника римлян Кевина Стротмана, сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, итальянский клуб готов расстаться с 28-летним хавбеком за 25 миллионов евро.

Ожидается, что в новом клубе голландцу будет предложен контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год. При этом срок соглашения не называется. Его доход в "Роме" был на 1,3 миллиона евро меньше, контракт был рассчитан до лета 2022 года.

На решение боссов "джалоросси" рассмотреть возможность продажи хавбека влияет широкий выбор игроков середины поля у главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.

Напомним, Стротман выступает за "Рому" с 2013 года. В 137 матчах он забил 13 мячей.