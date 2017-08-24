"Спартак" предложил "Шальке" 9 миллионов евро за Хеведеса?

"Спартак" сделал предложение "Шальке" по защитнику Бенедикту Хеведесу, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Красно-белые готовы отдать за игрока 9 миллионов евро. Столичная команда будет бороться за футболиста с "Ювентусом" и "Интером".

Ранее сообщалось, что "Юве" предложил игроку контракт на 3 года с зарплатой в 4 миллиона евро. Туринцы видят в Хеведесе замену Леонардо Бонуччи.

Отметим, Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года. За это время он провел в составе гельзенкирхенцев 334 матча, забив 23 гола. Ранее игрок был лишен капитанской повязки.