СМИ: "Ювентус" интересуется двумя игроками

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба и хавбеку "ПСЖ" Адриену Рабьо. Как утверждает Gazzetta dello Sport, "бьянконери" рассчитывают подписать одного из этих игроков следующим летом.

23-летний француз является приоритетным вариантом для туринского клуба, поскольку он до сих пор не продлил контракт с "ПСЖ". Если "Ювентус" не сможет подписать Рабьо, то обратит внимание на Погба. Большим препятствием для возвращения 25-летнего француза в Турин является его высокая трансферная стоимость.

В текущем сезоне Погба провел 10 игр за "МЮ", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Рабьо принял участие в 11 встречах, отметившись 1 забитым мячом.

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