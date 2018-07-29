СМИ: Вида может стать одноклубником Головина по "Монако"

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида может перейти в "Монако", утверждает портал Fanatik. Турецкий клуб требует за 29-летнего хорвата 30 миллионов евро.

На Виду также претендуют "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Если хорват присоединится к "Монако", то станет одноклубником российского хавбека Александра Головина, 27 июля ставшего игроком монегасков.

Вида и Головин уже встречались на чемпионате мира-2018 в матче 1/4 финала между сборными Хорватии и России (2:2, 3:4 - пенальти).

В минувшем сезоне Вида провел 13 игр в составе "Бешикташа" в чемпионате Турции и забил 1 гол. Он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.