15:35 | Футбол — Трансферы

СМИ: Вида может стать одноклубником Головина по "Монако"


Защитник "Бешикташа"  Домагой Вида может перейти в "Монако", утверждает портал Fanatik. Турецкий клуб требует за 29-летнего хорвата 30 миллионов евро.

На Виду также претендуют "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Если хорват присоединится к "Монако", то станет одноклубником российского хавбека Александра Головина, 27 июля ставшего игроком монегасков. 

Вида и Головин уже встречались на чемпионате мира-2018 в матче 1/4 финала между сборными Хорватии и России (2:2, 3:4 - пенальти). 

В минувшем сезоне Вида провел 13 игр в составе "Бешикташа" в чемпионате Турции и забил 1 гол. Он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.

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